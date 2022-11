Spécial K Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 6994 Karma: 18441

Que se passe-t-il lorsqu'on met une friandise devant un chat qui dort?



Watch what happens when I put a treat in front of a sleepy Shorty



LE PAUVRE CHAT QUI DORT NE PEUT PAS SE DÉFENDRE! OHLALALALALALALA

Contribution le : Aujourd'hui 20:47:25