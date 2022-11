Les Soul Flyers font le vol de relief le plus long en wingsuit

Je m'installe Inscrit: 07/10/2012 03:35 Post(s): 251 Karma: 96

Les Soul Flyers, composés de Fred Fugen, Vincent Cotte et Aurélien Chatard, ont réalisé le vol de relief le plus long de l'histoire en wingsuit, au-dessus du Mont-Blanc.

Du sommet à l'ouverture du parachute il y a 3650m de dénivelé, 7,5km de distance horizontale pour un vol total de 3 minutes et 5 secondes survolant glaciers, crevasses et falaises.

C’est le plus long vol de wingsuit jamais effectué dans ce sport.



La coordination dans un vol en groupe est importante, en mettant le son vous pourrez entendre leurs échanges radio leur permettant de se synchroniser à chaque manœuvre !





