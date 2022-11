Options du sujet Imprimer le sujet

Mamethis Château humain de 9 étages 4 #1

Je suis accro Inscrit: 03/11/2004 10:54 Post(s): 604 Karma: 1001

Contribution le : Aujourd'hui 17:22:58

gazeleau Re: Château humain de 9 étages 1 #2

Au Kalme Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 6857 Karma: 5596 ça valait le coup de sacrifier le môme ! Yeah !

Contribution le : Aujourd'hui 17:31:40

FMJ65 Re: Château humain de 9 étages 0 #4

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 14950 Karma: 4733 C'est clair que casque ou pas casque, quand le gosse tombe, ça lui protège pas grand chose !

Il devrait y avoir un âge et un poids minimum !

Contribution le : Aujourd'hui 18:23:32

LugerKain Re: Château humain de 9 étages 0 #5

Je suis accro Inscrit: 24/10/2021 11:25 Post(s): 521 Karma: 806 bah comme les taureaux ..



@FMJ65 c'est "minimum" qu'ils ont inversé je pense Ah euh les enfants non plus non,..c'est "minimum" qu'ils ont inversé je pense

Contribution le : Aujourd'hui 18:49:20