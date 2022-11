Apprendre à peindre à son chien

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 34591 Karma: 12781



Dans cette vidéo Mary et Secret peignent ensemble 2 tableaux.







On est bien d'accord, le chien fait des tâches et la femme récupère ce qu'elle peut ... maaaais ça reste sympa.



Une autre vidéo où seul le chien peint.







Bon la mauvaise nouvelle c'est que le chien est mort en mai dernier d'un cancer (leucémie) .

