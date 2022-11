Spécial K Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 6999 Karma: 18466

Un chat tiens la main de son maître :



Cats don't care about you



Traduction de la description de la vidéo : "Les chats ne se soucient pas de vous. Et en voici la preuve. Il suffit de regarder à quel point Shorty déteste se tenir la main et regarder dans les yeux de son tuteur. De toute évidence, elle veut juste de la nourriture, non? Ils sont si indépendants qu'ils manipulent simplement les humains pour leurs propres gains. C'est tellement évident."

