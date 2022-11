Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Meuler une pizza brûlée + Perruche vs Boîte en plastique 3 #1

Koreus Addict Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 46457 Karma: 24849 Un homme utilise une meuleuse pour retirer la partie brûlée d'une pizza.



Vous navigateur est trop vieux





Une perruche essaie d'attraper un objet placé sous une boîte en plastique.



Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : Aujourd'hui 10:10:57