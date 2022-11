Koreus Addict Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 46457 Karma: 24849









This happened on Virginia street in Buffalo Ny last week! That guy is definitely a hero, he saved so many lives!! https://t.co/2kYV9XgcSH Un agent de sécurité maîtrise un homme armé d'un fusil AR-15 faisant irruption dans le hall d'entrée de l'Hispanics United of Buffalo, une ONG de distribution de méthadone à Buffalo, dans l'État de New York.This happened on Virginia street in Buffalo Ny last week! That guy is definitely a hero, he saved so many lives!!

Contribution le : Aujourd'hui 10:24:40