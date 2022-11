Je m'installe Inscrit: 25/05/2009 16:52 Post(s): 250 Karma: 308

Bonjour,



J'ai un problème de lecteur. Le curseur reste sur "lecteur par défaut" et je n'arrive pas à le remettre sur "lecteur Koreus". Ça me le fait sur chaque vidéo, sur Chrome ou sur Firefox, et depuis environ une semaine.



Contribution le : Aujourd'hui 11:28:58