Un alligator retrouvé dans le ventre d'un python

En Floride, des scientifiques ont trouvé le corps d'un alligator adulte de 1,5 mètre dans le ventre d’un python birman long de 5,5 mètres.

Je suis fasciné par les publications de cette scientifique que tu suis sur Insta. Merci de m'avoir fait découvrir son travail, je vais la suivre de près.

Je ne suis pas cette scientifique sur Instagram. Merci surtout à l'article du site Geo.fr

Edit: Je viens de capter !



Edit/ @-Flo- : Je viens de capter ! : Je ne suis pas cette scientifique sur Instagram. Merci surtout à l'article du site Geo.fr Edit/ @: Je viens de capter !

