Quand la promo n'en est pas une !!!

Je suis accro Inscrit: 13/01/2021 00:13 Post(s): 1107 Karma: 546

Dans tous les cas elles ont le même code barre et passeront au même prix en caisse.



La ou le traitement peut être intéressant c'est quand ils remboursent 10 fois la différence... suffit de montrer la photo et de faire un petit calcul.



Par contre en 1995 avant que carrefour ne rachete continent, chez continent, il y avait une règle : s'il y a le moindre écart on vous offre le produit. Et certains passaient tous leur temps a chercher les erreurs et se faire offrir le caddy

Contribution le : Aujourd'hui 16:08:11