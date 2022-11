AC/DC médiéval + Plateau pour réfrigérateur

Options du sujet Imprimer le sujet

Un homme avec un casque de chevalier joue « Black in Black » d'AC/DC à la guitare en se prenant des coups de poêle sur la tête.



Un plateau tournant pour mettre dans le réfrigérateur.



Contribution le : Aujourd'hui 10:11:07