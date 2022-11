Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Tirer dans le plafond d'un stand de tir 2 #1

Koreus Addict Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 46468 Karma: 24871 Une femme fait malencontreusement un tir oblique avec un revolver, envoyant ainsi une balle dans le plafond d'un stand de tir.



Contribution le : Aujourd'hui 10:46:38

gazeleau Re: Tirer dans le plafond d'un stand de tir 0 #2

Au Kalme Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 6877 Karma: 5603 J'en ai déjà vu un comme ça ! il s'est pris pour Clint eastwood.



Ne jamais mettre d'arme dans les mains des superficiels et des désinvoltes ! Là elle fait tellement l' "innocente", n'assumant pas sa bêtise, comme une gamine, à bannir à vie des stands !

Contribution le : Aujourd'hui 10:58:01

DoubleZ Re: Tirer dans le plafond d'un stand de tir 2 #3

Je masterise ! Inscrit: 22/04/2006 00:08 Post(s): 3972 Karma: 1179 Toujours moins pire que la personne que la personne qui a voulu vérifier si le flingue fonctionnait bien en regardant par le canon.



Spoiler : Il fonctionnait...

Contribution le : Aujourd'hui 11:49:13

lsdYoYo Re: Tirer dans le plafond d'un stand de tir 0 #5

Je suis accro Inscrit: 09/05/2014 15:01 Post(s): 1138 Karma: 1084 Et on voit bien son doigt qui se rapproche de la queue de détente, juste avant qu'elle tire son coup.

(oui, j'ai choisi soigneusement les mots)

Contribution le : Aujourd'hui 17:33:41