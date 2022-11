Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Ambiance d'enterrement à un mariage + Un groupe d'écoliers au bord d'une autoroute 3 #1

Koreus Addict Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 46468 Karma: 24870









Un groupe d'enfants et leurs accompagnateurs marchent au bord d'une autoroute pendant une sortie scolaire à Chorzów, en Pologne.



Vous navigateur est trop vieux Un marié est porté jusqu'à l'autel en étant allongé à l'intérieur d'un cercueil.Un groupe d'enfants et leurs accompagnateurs marchent au bord d'une autoroute pendant une sortie scolaire à Chorzów, en Pologne.

Contribution le : Aujourd'hui 15:44:34

gazeleau Re: Ambiance d'enterrement à un mariage + Un groupe d'écoliers au bord d'une autoroute 0 #5

Au Kalme Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 6877 Karma: 5603 1/ enterrement de vie de garçon, il l'a pris au pied de la lettre, et en a oublié des mots



2/ toutes les mesures de sécurité ont été respectées: les enfants se tenaient la main 2 par 2.

Contribution le : Aujourd'hui 16:06:17