Un chat joue au livreur

En l'absence de ses propriétaires, un chat intercepte un colis contenant deux maillots de l'équipe de foot du Brésil et l'emporte dans la maison.





Zezinho the Cat Delivers Package into House Through Window || ViralHog

