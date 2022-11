un flipper adapté

Je masterise ! Inscrit: 14/04/2021 01:34 Post(s): 3103 Karma: 1931





texte trouvé sous la vidéo :

Ce grand frère très gentil montre à sa petite sœur comment jouer au flipper Star Wars que vous avez aidé à acheter pour la Maison Ronald McDonald de Cincinnati, en 2020.

J'ai construit la télécommande qu'elle utilise et j'ai fait couper les pieds de la machine, pour qu'un enfant en fauteuil roulant puisse jouer gratuitement et s'amuser aussi. Tous les enfants devraient pouvoir y jouer aussi longtemps qu'ils le souhaitent.

Le 29 novembre est le Giving Tuesday et c'est le seul et unique jour de l'année où je demande votre aide pour rendre possibles des moments spéciaux comme celui-ci.

https://gofund.me/ea7ea25d

