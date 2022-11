La chaine de @Sleud

Options du sujet Imprimer le sujet

Super sympa



Je viens de découvrir cette chaine : https://www.youtube.com/@sleud/shorts le mec a un humour qui me fait penser à François Pérusse.Super sympa

Contribution le : Aujourd'hui 09:22:16

Ben il a un abonné de plus

Merci pour la découverte

Contribution le : Aujourd'hui 10:54:39

Je m'installe Inscrit: 04/10 15:33:55 Post(s): 134 Karma: 60 Je rêve d'écrire un livre sur les femmes brunes aux yeux clairs.

Contribution le : Aujourd'hui 12:12:34