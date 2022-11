Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Retour d'une balade mouvementée avec son chien + Chien errant apeuré 6 #1

Koreus Addict Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 46475 Karma: 24889



Vous navigateur est trop vieux

boue chute visage



Un petit chien errant est effrayé par une femme qui lui tend la main pour le récupérer.



Vous navigateur est trop vieux Une femme est de retour après une balade mouvementée avec son chien.Un petit chien errant est effrayé par une femme qui lui tend la main pour le récupérer.

Contribution le : Aujourd'hui 10:15:44

FMJ65 Re: Retour d'une balade mouvementée avec son chien + Chien errant apeuré 0 #3

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 14957 Karma: 4736

Il va pas rester errant très longtemps celui-là ! 2. Effrayant le pouvoir d'attraction de ces petites bestioles !Il va pas rester errant très longtemps celui-là !

Contribution le : Aujourd'hui 10:31:46

Wiliwilliam Re: Retour d'une balade mouvementée avec son chien + Chien errant apeuré 0 #4

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 34606 Karma: 12809

Citation : - Maman ?

- Quoi ?

- Il s'est passé quoi ?

- RIEN ! Le chien a vu "..." $%*! 1) Je n'arrive pas à comprendre, il a vu quoi le chien?Citation :

Contribution le : Aujourd'hui 11:55:19