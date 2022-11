Options du sujet Imprimer le sujet

Témoignages de Papi qui raconte le noël a Verdun avec les allemands.



J'adore cet extrait, notamment le petit "le cigare" à la fin. Oui, période de guerre, cette précision peut aider. Témoignages de Papi qui raconte le noël a Verdun avec les allemands.J'adore cet extrait, notamment le petit "le cigare" à la fin. Oui, période de guerre, cette précision peut aider.

