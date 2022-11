Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Le Dele Alli Challenge 1 #1

Koreus Addict Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 46478 Karma: 24893



C'est vachement galère ! Un homme a du mal avec le Dele Alli Challenge, un geste qui consiste à faire une lunette particulière avec ses doigts, alors que sa copine relève le défi facilement.C'est vachement galère !

Contribution le : Aujourd'hui 18:20:54

-Flo- Re: Le Dele Alli Challenge 2 #2

Kolossal Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 14508 Karma: 10937 Ils n'arrivent pas non plus à se mettre d'accord sur la température ambiante, visiblement !

Contribution le : Aujourd'hui 18:30:13