Options du sujet Imprimer le sujet

Francoisiocnarf Clip vidéo réalisé grâce à une Intelligence Artificelle 1 #1

Je viens d'arriver Inscrit: Hier 17:54:31 Post(s): 1 Ce clip vidéo d'une seule séquence a été réalisée grâce à une intelligence artificielle. Superborn, le réalisateur du clip, a entièrement codé la séquence, puis a laisser calculer l'IA pendant 12h avant de découvrir le résultat !





Difracto - Beyond feat. Mr.E (Official Music Video)

Contribution le : Hier 18:27:12