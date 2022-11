Options du sujet Imprimer le sujet

LeFreund Quand tu es celui qui sait conduire

Spécial K Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 7023 Karma: 18514 Des policiers se trompent de maison pour une éviction :

Contribution le : Hier 22:30:53

FMJ65 Re: Quand tu es celui qui sait conduire

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 14960 Karma: 4737 Alors bien sûr cela ne se passe pas tout à fait comme cela en France (i.e. une expulsion), mais lorsque la police se bourre et bousille votre porte, il faut savoir que vous serez remboursé, mais ..... faut pas être du tout pressé + vous serez remboursé ... -10% : en guise de participation aux frais de justice ! Si si, cherchez bien, c'est véridique ! Quand les flics se bourrent, c'est vous qui banquez pour eux !...

Contribution le : Aujourd'hui 00:00:37