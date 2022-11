Youtube/Twitch : France vs Espagne

Kopain Inscrit: 16/09/2010 09:58 Post(s): 5122 Karma: 4843

@Lexode ce qui est incroyable c'est que ce sont des vidéastes de Twitch et de Youtube de France et d'Espagne qui se sont rendu dans un stade de football devant 20000 spectateurs sur place et et plus de 1,5 millions de spectateurs en direct sur Twitch et Youtube pour un match de foot officiel de 90 minutes avec des moyens audiovisuels qui feraient pâlir certaines diffusions de match de pro (ils avaient à leur disposition plus de caméras sur le terrain que ce qui est généralement disponible dans des phases finales de ligue des champions)

Contribution le : Aujourd'hui 00:08:28