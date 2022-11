[Vidéo] Maman chimpanzée qui retrouve son bébé

Je suis accro Inscrit: 05/05/2014 15:47 Post(s): 908 Karma: 1208





Plus court : Autant d'Humanité dans cette vidéo, ça fait du bien... Une maman chimpanzée retrouve son petit qui lui avait été retiré juste après sa naissance pour raison médicale. On lui ramène son petit. Elle le pense mort (et semble être triste, mais j'ai peur de faire de l'anthropomorphisme). Le petit se met à bouger et la mère se précipite pour le serrer dans ses bras... J'ai envie de chialer, tiens...==> https://www.youtube.com/watch?v=MGCiPjs_TEY Plus court : https://www.youtube.com/watch?v=9qnNjpp8mmg

