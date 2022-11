Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus Addict Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 46484 Karma: 24914 Un avion de ligne de la compagnie Latam Airlines a violemment percuté un camion de pompiers sur la piste de l’aéroport de Lima, au Pérou, pendant son décollage. Deux pompiers ont malheureusement été tués dans l’accident.



Un homme pilote une moto équipé d'un levier de vitesse.



PurLio Re: Un avion percute un camion de pompiers + Une moto avec un levier de vitesse 1 #3

Rayon de Soleil Inscrit: 26/01/2006 21:50 Post(s): 12474 Karma: 13294 1) Il y avait 108 passagers à bord de l'avion, ça aurait pu être vrai massacre si l'avion avait décollé pour ensuite s'écraser. Je ne comprends pas du tout comment les pompiers ou la tour ont pu merder à ce point. Urgence ou non, dès qu'un véhicule de secours doit traverser une piste en service, il doit recevoir l'autorisation de la tour de contrôle. Le danger étant justement... ce type de situation.

