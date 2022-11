Des moutons chinois tournent en rond

Je m'installe Inscrit: 04/10 15:33:55 Post(s): 137 Karma: 63



Hundreds of sheep walk in a circle for over 10 days in N China's Inner Mongolia.



En Chine, des moutons tournent en rond depuis une quinzaine de jours. Sans explication à ce jour. Hundreds of sheep walk in a circle for over 10 days in N China's Inner Mongolia.En Chine, des moutons tournent en rond depuis une quinzaine de jours. Sans explication à ce jour.

Contribution le : Aujourd'hui 21:44:46