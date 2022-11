Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Un singe utilise sa langue + Voleurs de vêtements (Fail) 3 #1

Koreus Addict Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 46487 Karma: 24924 Un orang-outan utilise un bâton et sa langue pour attraper de la nourriture à travers une vitre.



Vous navigateur est trop vieux





Des personnes prennent la fuite en voiture après avoir volé des vêtements dans un magasin.



Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : Aujourd'hui 21:08:41