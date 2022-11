Double chute dans des escaliers + Débarquement d'un ferry par mer agitée

Koreus Addict Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 46489 Karma: 24929

Un homme chute et rechute dans des escaliers.





Guy Slips and Falls into Window Well || ViralHog





Des personnes ont des difficultés pendant le débarquement d'un ferry par mer agitée.





Strong Currents Make Unloading Difficult || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 10:50:27