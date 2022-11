Options du sujet Imprimer le sujet

Le_Relou agrandir une image sans perte de qualité 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 14/04/2021 01:34 Post(s): 3142 Karma: 1944 logiciel libre multi-plateforme Upscayl ( Free and Open Source AI Image Upscaler) qui vous permet d'agrandir une image sans perte de qualité grâce à l'intelligence artificielle



Article ici



lien Github pour récupérer le logiciel multi plateforme



exemple:



en vidéo : Vous navigateur est trop vieux



en images :









Contribution le : Aujourd'hui 14:52:47