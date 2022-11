Un automobiliste fait une marche arrière sur une autoroute pour voir un accident

Options du sujet Imprimer le sujet

Vous navigateur est trop vieux Un automobiliste inconscient fait une marche arrière sur une autoroute pour observer un accident qui s'est produit sur les voies en sens inverse.

Je m'installe Inscrit: 29/01/2020 11:28 Post(s): 424 Karma: 565 C'est criminel comme comportement.

Et même s'il a manqué de peu de se faire rentrer dedans, il reste quand même planté sur la voie de gauche.

J'espère que les forces de l'ordre vont tomber sur la vidéo, l'identifier et lui retirer son permis avec une interdiction de le repasser pendant 5 ans en prime.

