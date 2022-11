Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus Addict Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 46495 Karma: 24953 Un homme a un petit problème en réalisant une découpe dans une cloison.



Contribution le : Aujourd'hui 09:07:35

Le_Relou Re: Découpe dans une cloison 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 14/04/2021 01:34 Post(s): 3152 Karma: 1959 ah, c'est ballot .

au moins ça lui apprendra à mesurer avant de découper.

Contribution le : Aujourd'hui 09:10:17