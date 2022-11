Envoi de MP

Je poste trop Inscrit: 29/07/2008 00:26 Post(s): 17344 Karma: 25074





Est-ce que l’envoi de messages via la liste déroulante sur le nom de l’utilisateur fonctionne ? C’est la première fois que je passe par là et j’ai bien saisi mon message dans la popup et je crois qu’un message de confirmation s’est affiché, mais je ne le vois pas dans mon dossier "







Est-ce que je dois le recommencer dans



Merci ! HelloEst-ce que l’envoi de messages via la liste déroulante sur le nom de l’utilisateur fonctionne ? C’est la première fois que je passe par là et j’ai bien saisi mon message dans la popup et je crois qu’un message de confirmation s’est affiché, mais je ne le vois pas dans mon dossier " Messages envoyés Est-ce que je dois le recommencer dans Messages > Nouveau message Merci !

Contribution le : Aujourd'hui 10:09:09