Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam Police montée qatarienne VS police montée mexicaine | Un serveur renverse des verres sur une cliente 3 #1

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 34628 Karma: 12849 Afficher le spoil Des supporters mexicains déguisés suivent la police montée qatarienne





------------------------------------------------------------

Afficher le spoil il renverse PRESQUE des verres sur une cliente. Ceux-ci sont collés au plateau.

------------------------------------------------------------

Contribution le : Aujourd'hui 10:52:49