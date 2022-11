Simulation d'un entraîneur de foot

Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus Addict Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 46504 Karma: 24968 Un entraîneur est frappé par un ballon pendant un match de football et fait quelques pas pour s'écrouler sur le terrain. Mauvaise idée.



on a plus le droit de simuler des fautes ?

Ce n'était visiblement pas la première fois qu'il faisait ralentir le rythme de jeu

