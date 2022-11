Un bateau cerné par 4 orques

Options du sujet Imprimer le sujet

Orcas Pay A Solo Boater a Visit || ViralHog



Description de l'auteur:

"J'ai navigué et observé des épaulards à distance pendant 30 minutes.

Environ quatre d'entre eux sont venus cerner mon bateau en tôle de 14 pieds (comprenez "un petit bateau pas costaud"), frottant le fond de mon bateau en passant en dessous.

L'un d'eux s'est tourné sur le côté et m'a observé alors qu'il passait sous mon bateau.

Ils ont tous fait des "breach" (des remontées à la surface), sortant de l'eau à quelques mètres de mon bateau."



Il n'a pas dû être très serein. Surtout s'il a croisé le regard de l'un des mammifères.

Contribution le : Aujourd'hui 13:07:08