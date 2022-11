Options du sujet Imprimer le sujet

FMJ65

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 14981 Karma: 4752 ... entre le Kazakhstan et la Russie. Quand tu penses qu'il y a peu c'était encore un satellite de Moscou, l'irrévérence de cette pub est vertigineuse...



(Le Kazakh à cheval dit "le chocolat kazahk : un goût de liberté")



