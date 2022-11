Un boulanger à l'ancienne

Je viens d'arriver Inscrit: 31/05/2015 18:07 Post(s): 63 Karma: 102

Au pétrin Moissagais, une boulangerie artisanale avec un four de plus de 250ans. Je ne sais pas vous mais ça donne terriblement envie ! Et cette dextérité est impressionnante.





Ce boulanger cuit ses pains et ses viennoiseries sans électricité 〈Au Pétrin Moissagais 〉

Contribution le : Hier 23:46:56