FMJ65 J'aimerais pas être femme de ménage en Russie

(désolé j'ai pas réussi à intégrer cette vidéo Vimeo !)



Une pauvre babouchka s'apprête à passer l'aspirateur après que les libérateurs aient déserté les lieux ...(désolé j'ai pas réussi à intégrer cette vidéo Vimeo !)

alfosynchro Re: J'aimerais pas être femme de ménage en Russie

Il y a tellement de gens pour qui guerre = plus de règles du tout, et qui font vraiment n'importe quoi !

Moustache Re: J'aimerais pas être femme de ménage en Russie

Ma bonne dame, en temps de guerre les gens sont d'une impolitesse j'vous jure

