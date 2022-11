Options du sujet Imprimer le sujet

Machine pour rénover les voies ferrées

Drakkaru Re: Machine pour rénover les voies ferrées 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 12/08/2012 00:23 Post(s): 4696 Karma: 2249 La musique hard work avec le mec avachie avec son téléphone en main ça marche bien

Contribution le : Aujourd'hui 16:26:46

CrazyCow Re: Machine pour rénover les voies ferrées 0 #3

Je poste trop Inscrit: 29/07/2008 00:26 Post(s): 17362 Karma: 25115





Les trains usines - à l’intérieur d'un chantier ferroviaire ! - Monsieur Bidouille



(Je vous conseille toute la vidéo, mais j’ai mis le début au moment où ça parle du remplacement des traverses) On a même mieux en France avec le train BoaLes trains usines - à l’intérieur d'un chantier ferroviaire ! - Monsieur Bidouille(Je vous conseille toute la vidéo, mais j’ai mis le début au moment où ça parle du remplacement des traverses)

