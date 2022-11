Activité d'équipe

Je masterise ! Inscrit: 14/04/2021 01:34 Post(s): 3175 Karma: 1969

kermit le souci avec trackmania en multi c'est que la version gratuite est limité à 5 runs de suite, et c'est un peu compliqué pour les débutants



mais c'est vrai que c'est super addictif ..... pour preuve j'ai une dizaine de compte que j'ai monté à 90000LP il y a 3 ans....(je suis pas fier)



Pour répondre à ta question @sigval



il y a SuperTuxKart , open source gratuit et multi plateforme



il y a aussi sonic robo blast 2 :



et Sonoc robo blast 2 Kart :

pour ubuntu linux



