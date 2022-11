Options du sujet Imprimer le sujet

Banbs Une intelligence artificielle qui "invente" les suite d'une peinture

Je m'installe Inscrit: 14/06/2014 13:46 Post(s): 211 Karma: 232 Salut tout le monde ! Tout est dans le titre, je cherche une IA qui crée (ou qui invente) les suites d'une image qu'on lui transmet. Pour exemple, elle ajoutait des paysages à des peintures déjà existantes (hors cadre). Je crois que ça a déjà été publié ici mais je retrouve pas le post.

Aujourd'hui 19:14:53