Index des forums Koreus.com Le Bar Christian Bobin Bas Précédent Suivant S'enregistrer pour contribuer

Options du sujet Imprimer le sujet



Moustache Christian Bobin 3 #1

Je m'installe Inscrit: 04/10 15:33:55 Post(s): 164 Karma: 84 /! \ alerte mièvrerie

Ce qui suit n'est ni insolite ni drôle, il va s'agir de poésie.



--



Aujourd'hui vendredi 25 novembre 2022, un ami très cher, que je n'ai jamais rencontré physiquement, est passé de l'autre côté du voile. Son nom est Christian Bobin.

C'était un grand écrivain-poète.

Son style : imaginez la sophistication, et prenez l'exact opposé.



Pour l'entendre parler, voici l'émission que la Grande Librairie lui a consacrée à l'occasion de la sortie du livre "L'homme-joie", il y a 10 ans :





Christian Bobin et l'homme-joie



Je vous souhaite aussi de rencontrer cet ami, à travers ses livres. Ce qui suit n'est ni insolite ni drôle, il va s'agir de poésie.--Aujourd'hui vendredi 25 novembre 2022, un ami très cher, que je n'ai jamais rencontré physiquement, est passé de l'autre côté du voile. Son nom est Christian Bobin.C'était un grand écrivain-poète.Son style : imaginez la sophistication, et prenez l'exact opposé.Pour l'entendre parler, voici l'émission que la Grande Librairie lui a consacrée à l'occasion de la sortie du livre "L'homme-joie", il y a 10 ans :Christian Bobin et l'homme-joieJe vous souhaite aussi de rencontrer cet ami, à travers ses livres.

Contribution le : Hier 23:23:24



Haut Précédent Suivant

S'enregistrer pour contribuer







-- Sélectionner un forum -- Le site Koreus.com -- A propos du site -- La chambre des Liens -- Les têtes chercheuses -- Tickets Loisirs et Détente -- Le Bar -- Audio et Visuel -- Tout le sport -- Topics à Jeux -- Topics au goût de Flood Informatique -- Software et Réseaux -- Hardware et High Tech -- Jeux Vidéo