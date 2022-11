Une ferrari faite maison en fourrière

Options du sujet Imprimer le sujet

Au Kalme Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 6936 Karma: 5657 [img ]https://www.youtube.com/embed/4e-QSOAlyqI[/img]



GDF Asti sequestrata falsa Ferrari F430 costruita artigianalmente.



le gars aura suivi le même tuto que ceux-ci :

https://www.koreus.com/modules/newbb/topic191421.html

https://www.koreus.com/modules/newbb/topic37557.html



Je masterise ! Inscrit: 14/04/2021 01:34 Post(s): 3188 Karma: 1979 gazeleau faut pas utiliser les balises IMG mais IFRAME



Pour info à la base c'était une toyota MR Coupé

source



edit : @gazeleau



d'ailleurs je pense que c'est la même que Pour info à la base c'était une toyota MR Coupéedit : @d'ailleurs je pense que c'est la même que https://www.koreus.com/modules/newbb/topic191421.html

