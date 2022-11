Si vous pensez que la diagonale des fous, c'est pour les mous, la Barkley est pour vous !

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 14990 Karma: 4755

5 boucles de 32km délimité par des 12 points de passage, soit 160km au total, 4200m de dénivelé par boucle, soit de 22 à 26000m au total, à faire en 60h. Pour la plupart sans chemin, GPS interdit, on alterne le sens de parcours, aucune assistance hors point de départ, 40 participants par édition, et depuis 1986 sur les 1200 participants, seules 11 personnes ont terminé la course dans son format actuel, enfin exclusivement des hommes et des nord américains (à l'exception d'un anglais).

Ah j'allais oublier : la course se déroule fin mars, dans le Tennessee, alors autant vous dire que les nuits sont fraîches ....

Le reportage est vraiment intéressant.





Contribution le : Aujourd'hui 09:29:27