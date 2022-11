Un gardien frappé avec un poteau de corner

Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus Addict Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 46533 Karma: 25022 Un supporter frappe un gardien de but avec un poteau de corner au cours d'une interruption d'un math du championnat de Turquie de football de deuxième division. Ouvert à la tête, le gardien a dû être transporté à l'hôpital pour se faire recoudre et passer des examens.



Je suis accro Inscrit: 01/07/2015 19:03 Post(s): 1492 Karma: 823 Rassurez moi, les gens qui se comportent comme ça pendant les matchs de foot ne rentrent pas chez eux impunément quand même ?

Kolossal Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 14521 Karma: 10975 C'est aussi la première fois que je vois une ambulance sur le terrain...



Le foot en Turquie, c'est quand même un autre monde !

