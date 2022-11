Jeune conducteur (Fail)

Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek

Un homme qui vient d'obtenir son permis de conduire fait une mauvaise manœuvre avec sa voiture en voulant sortir d'une cour.





New Driver Backs into Banister || ViralHog balustrade escalier marche arrière reculer



Wiliwilliam

boarf, ça se recolle!



alfosynchro

Il est resté 21 secondes en marche arrière, même après son forfait, alors qu'il n'avait aucune raison d'être en marche arrière !

Ça m'énerve !

