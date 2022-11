Un avion de tourisme dans un pylône électrique

Koreus Addict Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 46535 Karma: 25024

Un avion de tourisme s'est crashé dans un pylône électrique à Gaithersburg, dans le Maryland. Le pilote et son passager sont restés à l'intérieur de l'appareil durant sept heures avant d'être finalement secourus. Ils ont été pris en charge en raison de blessures et d'une hypothermie.





Small Plane Crashed into Transmission Tower in Maryland || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 19:51:49