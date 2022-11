Options du sujet Imprimer le sujet

Acherontia Un chien se fait attaquer par un léopard affamé en Inde 1 #1



Afficher le spoil Le chien s'en sort indemne en faisant un gros câlin au léopard.



alfosynchro Re: Un chien se fait attaquer par un léopard affamé en Inde 0 #3

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 11414 Karma: 4984 D'après ce que je vois, c'est plutôt le chien qui défend son territoire et fait fuir le léopard à la fin.



Edit : ah bah non, c'est le léopard qui laisse tomber, je sais pas pourquoi...



gazeleau Re: Un chien se fait attaquer par un léopard affamé en Inde 0 #4

Au Kalme Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 6949 Karma: 5665 @alfosynchro S'il a faim, il préserve ses réserves. S'il sent qu'il va être faible, dans l'incertitude de prendre le dessus, il se retire pour chercher une proie plus facile.

