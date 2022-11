Tram de Lyon, un gars veut manger un autre gars mais il restera sur sa faim...

Je masterise ! Inscrit: 14/04/2021 01:34 Post(s): 3221 Karma: 2025



@Flyingmush ce genre de mec? C est qui?

Damien Rieu, né le 27 août 1989 en région lyonnaise, est un homme politique français d'extrême droite.

Il devient dans les années 2010 l'un des militants les plus médiatiques — notamment sur Twitter — du mouvement identitaire en France. Il est notamment cofondateur et porte-parole de Génération identitaire, mouvement d'extrême-droite dissous par le ministère de l'Intérieur en 2021.

À partir de 2019, il est assistant parlementaire du député européen Philippe Olivier. Aux élections départementales de 2021, il est candidat du Rassemblement national dans le canton de Péronne (Somme).

Il rejoint ensuite le parti Reconquête, se ralliant à la candidature d'Éric Zemmour en vue de l'élection présidentielle de 2022. Après la défaite de Zemmour à l'élection, Damien Rieu échoue à se faire élire aux élections législatives de 2022. Il obtient 10,66 % des voix, éliminé pour le second tour.

