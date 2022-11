Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 11418 Karma: 4989

Quelqu'un sait-iel ce qu'est devenu "Data Gueule" ? Quand je vais sur la chaine Youtube, il semble qu'ils ont cessé de faire des vidéos depuis un an, un an et demi...

Contribution le : Aujourd'hui 17:12:05