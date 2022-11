Options du sujet Imprimer le sujet

alfredw

Je viens d'arriver Inscrit: 28/11/2014 09:18 Post(s): 16 Véritable emblème du génie valaisan, le Roboclette est la première machine au monde capable de racler du fromage fondu. Né de la collaboration entre l’Idiap, Nicolas Fontaine et Eddy Baillifard, ce bijou technologique illustre le potentiel grandissant de la recherche en intelligence artificielle en Valais, entre tradition et innovation.





Contribution le : Aujourd'hui 08:06:44

MrGii

@alfredw



Avec ça c est sûr... On va gagner la guerre !

Contribution le : Aujourd'hui 08:58:10

CrazyCow

Je poste trop Inscrit: 29/07/2008 00:26 Post(s): 17383 Karma: 25169



Connaissant un petit peu comment ces robots se programment, le concept a l’air intéressant en tout cas. Quand un néon fait ce bruit là en l’allumant c’est temps de le changerConnaissant un petit peu comment ces robots se programment, le concept a l’air intéressant en tout cas.

Contribution le : Aujourd'hui 09:07:10